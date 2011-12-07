《台湾报摘》--经济日报12月7日

* 头版头条:

--欧债危机冲击台湾经济,台股周二再度跌破7,000点大关,股票质押户断头压力再度飙高.为减缓股市卖压,台湾银行公会周二原则决定放宽股票质押断头卖出规定.

* 其他:

--受到苹果(AAPL.O)iPhone 4S热销的冲击,宏达电(2498.TW)公布11月合并营收309.42亿台币,月减三成、年减两成,是去年10月以来新低,并是近期单月营收首次较去年同期衰退.以第四季财测推算,12月营收持续下探,恐跌破300亿台币大关.

--零组件厂商传出,可成(2474.TW)苏州厂可胜与可利已於上周四(12月1日)全面复工,苹果供应链正在准备後续复工事宜,开始大量出货.不过,可成财务长巫俊毅仍强调,苏州厂复工时间以公司公告时间为准.

--鸿海(2317.TW)集团旗下印刷电路板厂(PCB)臻鼎科技控股举办上市前业绩发表会,董事长沈庆芳表示,臻鼎从上半年的全球第七大迅速窜升为全球第四大,未来要挑战全球最大的终极目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.