《台湾报摘》--经济日报12月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧债危机冲击台湾经济,台股周二再度跌破7,000点大关,股票质押户断头压力再度飙高.为减缓股市卖压,台湾银行公会周二原则决定放宽股票质押断头卖出规定.
* 其他:
--受到苹果(AAPL.O)iPhone 4S热销的冲击,宏达电(2498.TW)公布11月合并营收309.42亿台币,月减三成、年减两成,是去年10月以来新低,并是近期单月营收首次较去年同期衰退.以第四季财测推算,12月营收持续下探,恐跌破300亿台币大关.
--零组件厂商传出,可成(2474.TW)苏州厂可胜与可利已於上周四(12月1日)全面复工,苹果供应链正在准备後续复工事宜,开始大量出货.不过,可成财务长巫俊毅仍强调,苏州厂复工时间以公司公告时间为准.
--鸿海(2317.TW)集团旗下印刷电路板厂(PCB)臻鼎科技控股举办上市前业绩发表会,董事长沈庆芳表示,臻鼎从上半年的全球第七大迅速窜升为全球第四大,未来要挑战全球最大的终极目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。