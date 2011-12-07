《全球重要经济事件一览表》--12月7日-12月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月7日(三)
巴黎--法国总统萨科齐会晤美国财政部长盖特纳.
马里兰州巴尔的摩--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事拉斯金在里奇蒙联邦储备银行赞助的会议中,为"在数据导向的政策中动员一般民众参与"小组会议致开幕词(1330).
法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(至12月8日).
伦敦--英国央行货币政策会议(至12月8日).
法兰克福--德国央行执委会成员Joachim Nagel发表演说(1045).
雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会会议.
日本静冈--日本央行审议委员石田浩二向静冈企业领袖发表演说并举行记者会.(0530)
12月8日(四)
布鲁塞尔--欧盟领导人在12月9日峰会之前进行非正式工作餐会面.
米兰--美国财政部长盖特纳会晤意大利总理蒙堤(1000).
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在第26届国际利率会议"ZinsFORUM 2011: Interest Rates 2012"中发表演讲,主题为"2012年欧洲宏观经济政策的挑战"(1530).
马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日).
澳洲悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Warren Hogan就职纪念讲座上发表讲话(0720).
伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率政策决定.
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後宣布利率决定和举行记者会.
布达佩斯--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在匈牙利央行主办的"Anchor 2012"会议中发表演说.
惠灵顿--新西兰央行货币政策声明并公布官方现金利率.
渥太华--加拿大央行公布金融系统评估.
12月9日(五)
布鲁塞尔--欧盟国家和政府领导人峰会.
维也纳--奥地利央行举行新闻发布会,介绍欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼的经济预测(0900).
东京--日本央行副总裁西村清彦在一场研讨会中发表演讲(0500).
12月12日(一)
暂无重要经济事件预告.
12月13日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;会後并宣布利率决定及政策声明(1915).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
12月14日(三)
悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)在第24届大洋洲金融及银行会议中发表演说(0130).
奥斯陆--挪威央行政策制定执委会举行利率会议.1300GMT公布利率决定,1345GMT召开记者会.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第160次例行会.
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大中城(Midtown)的中城联盟年会中发表讲话(1330).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。