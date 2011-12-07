〔电子产业〕奇美及三星等公司将LCD价格操纵案付3.88亿美元和解

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透旧金山12月6日电---根据本周发布的法律文件,有八家公司同意共同支付大约3.88亿美元,为其遭控在薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)市场操控价格的民事诉讼达成和解.
这项集体诉讼案指控1996年至2006年间LCD遭人密谋操控定价.有数家公司亦承认罪名以分割刑事指控,并支付罚款.
台湾友达(2409.TW)有几位高级主管下月将赴旧金山出庭.
法律文件指出,被告的企业中,韩国三星电子(005930.KS)同意支付将近8,300万美元,日本夏普(6753.T)支付1.05亿美元,LG显示器(034220.KS)同意付7,500万美元、奇美(3481.TW)将付7,800万美元,日立(6501.T)将支付2,800万美元.
这些公司的代表周二尚未立即对此做出评论.
这项民事和解获得旧金山一名法官的初步批准,12月19日将为最後的批准举行一场听证会.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。