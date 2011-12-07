〔电子产业〕奇美及三星等公司将LCD价格操纵案付3.88亿美元和解

路透旧金山12月6日电---根据本周发布的法律文件,有八家公司同意共同支付大约3.88亿美元,为其遭控在薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)市场操控价格的民事诉讼达成和解.

这项集体诉讼案指控1996年至2006年间LCD遭人密谋操控定价.有数家公司亦承认罪名以分割刑事指控,并支付罚款.

台湾友达(2409.TW)有几位高级主管下月将赴旧金山出庭.

法律文件指出,被告的企业中,韩国三星电子(005930.KS)同意支付将近8,300万美元,日本夏普(6753.T)支付1.05亿美元,LG显示器(034220.KS)同意付7,500万美元、奇美(3481.TW)将付7,800万美元,日立(6501.T)将支付2,800万美元.

这些公司的代表周二尚未立即对此做出评论.

这项民事和解获得旧金山一名法官的初步批准,12月19日将为最後的批准举行一场听证会.(完)