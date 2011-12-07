〔EIA月报〕下修全球石油需求成长预估,因疲弱经济令已开发国家承压(更新版)

非OPEC国家的石油供应料增长最快,其中美国增速领先,该国北达科他和其他地区的非常规石油生产正在蒸蒸日上.EIA预计,2012年非OPEC国家石油日产出增加120万桶,达到平均5,330万桶.

2012年美国液态燃料的日产量目前预计将增加24万桶,至1,028万桶,较上月的预估上升9万桶.

EIA称,加拿大、中国和哥伦比亚的日产出料分别以10万桶或更高的平均年率增长.由於海上产出扩张,明年巴西的石油日产出应增长19万桶.

EIA称,OPEC国家2011年的原油供应应轻微下滑,明年仅小幅增长,2010年该组织原油日产出增70万桶.EIA预计2011年和2012年OPEC原油供应分别为平均每日2,970万和2,981万桶.

EIA称,2011年第四季OPEC原油闲置产能将稳定在每日300万桶.

但到明年第一季闲置产能将扩大到410万桶,因利比亚恢复石油生产.EIA上月预测,明年年底前OPEC的闲置产能将提高到每日400万桶.(完)