〔EIA月报〕下修全球石油需求成长预估,因疲弱经济令已开发国家承压(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
非OPEC国家的石油供应料增长最快,其中美国增速领先,该国北达科他和其他地区的非常规石油生产正在蒸蒸日上.EIA预计,2012年非OPEC国家石油日产出增加120万桶,达到平均5,330万桶.
2012年美国液态燃料的日产量目前预计将增加24万桶,至1,028万桶,较上月的预估上升9万桶.
EIA称,加拿大、中国和哥伦比亚的日产出料分别以10万桶或更高的平均年率增长.由於海上产出扩张,明年巴西的石油日产出应增长19万桶.
EIA称,OPEC国家2011年的原油供应应轻微下滑,明年仅小幅增长,2010年该组织原油日产出增70万桶.EIA预计2011年和2012年OPEC原油供应分别为平均每日2,970万和2,981万桶.
EIA称,2011年第四季OPEC原油闲置产能将稳定在每日300万桶.
但到明年第一季闲置产能将扩大到410万桶,因利比亚恢复石油生产.EIA上月预测,明年年底前OPEC的闲置产能将提高到每日400万桶.(完)
--编译 李婷仪/吴云凌;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。