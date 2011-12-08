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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 08:05 BJT

〔台湾货币市场〕12月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月8日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,025.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2兆7,484.3亿台币:

       12/09 1,316.50亿

       12/10 2,495.00亿

       12/11 1,322.00亿

       12/12 1,119.00亿

       12/13 529.00亿

       12/14 4,409.30亿

       12/15 1,020.50亿

       12/16 2,221.10亿

       12/17 546.00亿

       12/18 950.00亿

       12/19 217.50亿

       12/20 93.80亿

       12/21 1,495.20亿

       12/22 658.50亿

       12/23 1,154.50亿

       12/24 462.50亿

       12/25 1,150.00亿

       12/26 209.50亿

       12/27 80.00亿

       12/28 1,337.50亿

       12/29 216.00亿

       12/30 1,085.00亿

       12/31 908.00亿

       01/01 2,009.90亿

       01/02 445.00亿

       01/03 33.00亿

--公债付息34.5亿台币:

       12/17 91甲11期9息 7.500亿

       12/19 87甲3期14息 20.6250亿

       12/28 99甲9期1息 6.3750亿

--国库券到期526.1亿台币:

12/9 财100-7 350.00亿

12/28 财100-3 176.10亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--12/09:财100-10期182天期国库券发行,金额300亿台币,12月8日标售.

--12/12:央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币,12月9日标售.

--12/21:财100-11期273天期国库券发行,金额300亿台币,12月20日标售.

--12/29:100/9R期10年期公债发行,金额350亿台币,12月26日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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