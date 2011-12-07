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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 10:18 BJT

〔台湾个股〕宏达电称目前没有再度调整第四季财测的计划

路透台北12月7日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周三表示,目前没有再度调整第四季财测的计划.该公司在11月底曾无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.

宏达电公关处长卢佳琪不愿对12月营收发表评论.而上日甫公布的11月单月营收较上月大幅衰退30%.

宏达电目前预估第四季营收将持平上年同期的约1,040亿台币,原预估成长20-30%.就此粗估,12月营收恐持续呈现衰退.

本地时间10:03,宏达电下挫2.4%,报447台币,大盘.TWII则是上扬1.13%.

--记者 詹颖颐 ;撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴

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