〔巴西经济〕第三季经济零成长,消费者负债日增而看紧荷包

路透圣保罗/里约热内卢12月6日电---巴西第三季经济停滞,因欧债危机拖累全球需求.另外,负债越来越高的巴西消费者在近三年大举支出後开始缩手.

巴西政府周二公布上季经济零成长,较2010年全年成长7.5%大幅放缓.

巴西第三季经济减速冲击到那些向来领跑的板块,约占经济60%的消费者支出自2008年年底之後首度下滑.

资本支出在下降,工业领域亦是如此.今年以来由於巴西雷亚尔强劲走升,已令工业板块陷入困境,因汇率上扬打开廉价进口品的闸门,特别是来自中国的产品.

巴西经济今年料将成长约3%,优於债务危机缠身的欧洲,但却远远落後印度和中国等其他大型新兴经济体.

巴西政府说,经济放缓只是暂时现象,预计成长脚步会在第四季和2012年迎头赶上.

政府预估明年经济成长率约为5%.巴西央行在声明中说,虽然第三季经济零成长,但是巴西正处於一个持续性的扩张循环.

不过很多分析师说那是不切实际的看法.因为高通胀不但限制了政府提振成长的努力,也让违约率难以阻止、基础设施进展缓慢,巴西的问题不光是因全球前景黯淡而已.(完)