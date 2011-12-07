〔台湾债市〕RP利率持稳,资金供应充沛令交易商议价空间增

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持於既有区间.投信、寿险和银行月初资金宽裕,在市场上积极询问公司债的券源,使得承作公债连带受惠,两者成交区间均向低档靠拢.
资金调度人士表示,在本周五例行标售一年期存单前,央行冲销态度偏向宽松,银行手头资金充裕;加之投信提前预备年底作帐赎回等资金需求,以及台股走势动荡下,股票型基金经理人倾向离场观望,见短钱进入RP市场暂时停泊.
市场资金供应充沛下,交易商的议价空间增加,RP利率缓步向区间低档靠拢.不过他们也强调,不会刻意大幅压低RP承作利率,以避免客户端为比价而进进出出,徒增资金调度的困难.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.另外,公司债附买回利率区间大致落在0.83-0.88%,区间高档也有下滑迹象.
本地时间上午11:54时,台湾股市.TWII上涨0.80%,至7,011.93点.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。