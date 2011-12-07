〔台湾债市〕RP利率持稳,资金供应充沛令交易商议价空间增

路透台北12月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持於既有区间.投信、寿险和银行月初资金宽裕,在市场上积极询问公司债的券源,使得承作公债连带受惠,两者成交区间均向低档靠拢.

资金调度人士表示,在本周五例行标售一年期存单前,央行冲销态度偏向宽松,银行手头资金充裕;加之投信提前预备年底作帐赎回等资金需求,以及台股走势动荡下,股票型基金经理人倾向离场观望,见短钱进入RP市场暂时停泊.

市场资金供应充沛下,交易商的议价空间增加,RP利率缓步向区间低档靠拢.不过他们也强调,不会刻意大幅压低RP承作利率,以避免客户端为比价而进进出出,徒增资金调度的困难.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.另外,公司债附买回利率区间大致落在0.83-0.88%,区间高档也有下滑迹象.

本地时间上午11:54时,台湾股市.TWII上涨0.80%,至7,011.93点.(完)