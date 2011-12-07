《外汇动态》美元/菲律宾披索下滑,受欧元区憧憬影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0228GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP下滑,交易员称,在欧债问题取得进展的期望下,一些交易商卖出美元/披索,但交投偏淡.美元/披索跌0.3%,至43.335.
"没有人敢往任何方向推动,"马尼拉一欧系银行交易员称.该交易员表示,他会在43.20披索附近买进美元/披索,在43.50附近卖出,并称从11月10日以来走势,美元/披索逐渐形成一个头肩型态.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。