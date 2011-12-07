《外汇动态》美元/菲律宾披索下滑,受欧元区憧憬影响

0228GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP下滑,交易员称,在欧债问题取得进展的期望下,一些交易商卖出美元/披索,但交投偏淡.美元/披索跌0.3%,至43.335.

"没有人敢往任何方向推动,"马尼拉一欧系银行交易员称.该交易员表示,他会在43.20披索附近买进美元/披索,在43.50附近卖出,并称从11月10日以来走势,美元/披索逐渐形成一个头肩型态.(完)