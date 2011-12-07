〔企业并购〕美国通用汽车反对萨博最新股权计画

路透底特律/阿姆斯特丹12月6日电---美国通用汽车(GM.N)周二表示,不支持萨博股权结构由中国一家银行入股的提案,通用的立场,令萨博更有可能遭到清盘.

"我们已经研究过萨博提出有关公司出售案的改变,"通用发言人James Cain声明指出."提案内容完全无法改变通用的立场.我们无法支持这项交易."

通用先前已表示,如果萨博出售会损及通用在中国及其他重要市场的竞争地位,通用将难以给予支持.

分析师也指出,如果没有通用的技术授权及生产合约,萨博将无法以目前形态持续下去.

萨博的母公司瑞典汽车(Swedish Automobile)SWAN.AS周一表示,与中国一家银行洽谈入股萨博事宜,但不愿透露银行名称.

针对通用反对一事,瑞典汽车执行长Victor Muller以简讯回道,"永远都有替代方案."

中方投资人庞大汽贸集团(601258.SS)及浙江青年莲花已同意投资萨博,但这项协议遭遇许多问题.

瑞典汽车曾表示,仍在与青年洽谈,但不愿透露庞大是否仍参与.周日时,路透报导一家中国银行将取代庞大,庞大周二发布公告称,公司将继续与萨博汽车等各方探讨各种可行的新的投资方案.[ID:nCN1264038]

一不愿具名的知情人士称,根据萨博的新提案,青年汽车持股将减少,萨博将增发股票由中资银行的新公司认购.(完)