〔日本股市〕日经指数早盘收升,投资人等待欧盟峰会进展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月7日电---日本股市日经指数周三上扬,收复上日部分失地,因投资人憧憬标准普尔的警告将刺激欧元区领袖达成强化援救基金协议.
标准普尔周二将调降欧洲金融稳定机构(EFSF)评级置入负向观察名单.
日经指数.N225早盘收高0.8%,至8,644.28点.东证股价指数.TOPX涨0.6%,至742.34点.
分析师称,目前下档有限,但若本周欧盟峰会未能达成重大进展,下周金融市场可能出现一波跌势.(完)
--编译 蔡美珍;审校 杜明霞
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。