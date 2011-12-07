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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 11:21 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收升,投资人等待欧盟峰会进展

路透东京12月7日电---日本股市日经指数周三上扬,收复上日部分失地,因投资人憧憬标准普尔的警告将刺激欧元区领袖达成强化援救基金协议.

标准普尔周二将调降欧洲金融稳定机构(EFSF)评级置入负向观察名单.

日经指数.N225早盘收高0.8%,至8,644.28点.东证股价指数.TOPX涨0.6%,至742.34点.

分析师称,目前下档有限,但若本周欧盟峰会未能达成重大进展,下周金融市场可能出现一波跌势.(完)

--编译 蔡美珍;审校 杜明霞

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