〔欧洲金融〕欧元区国家面临降评威胁,救援基金EFSF计画再受打击

路透布鲁塞尔12月6日电---欧元区核心国家评等可能遭降的威胁,令欧洲金融稳定机构(EFSF)处境更加危险,欧洲央行也面临更大压力,必须挺身而出扮演最後放款人角色.

即使拥有六个AAA评等国家的支持,EFSF仍然苦於寻找金主投资,标准普尔继警告可能调降15个欧元国家评等後,周二表示,目前也在重新检视EFSF评等.

10月欧洲紧急峰会同意扩大EFSF放贷能力,是欧元区向市场展现支援弱国能力的核心要件.但EFSF的吸引力多数是凭藉着担保国家的顶级信用,特别是德国及法国.

即使如此,EFSF自身发行的债券到上个月第四次标售时已经买气降温,EFSF希望吸引中国等外汇储备大国投资的计画,也只获得冷淡回应.

标准普尔周一警告,可能调降德国及法国等15个欧元国评等,调降幅度一至两个级距,这将使得EFSF放贷能力杠杆放大至1兆(万亿)欧元的目标显得更不保.

如果为EFSF担保的某个国家遭到降评,EFSF的AAA评等将有危险,因为其余的AAA评等国家将必须挑起更多负担,进而危及自身的评等.

标准普尔周二表示,如果决定调降欧元区国家的AAA评等,EFSF的长期评等可能调降一或两个级距.(完)