〔台湾个股〕宏达电营收衰退冲击股价大跌逾5%,公司无意再改财测(更新版)

(新增更多细节及分析师评论)

路透台北12月7日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周三表示,目前没有再度调整第四季财测的计划.继此前大幅调降财测後,分析师担心11月单月营收转为衰退的情况,短时间恐难改善,冲击该股今日再度重挫逾5%.

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宏达电上日公布11月单月营收309.42亿台币来到14个月低点,较上月大幅衰退30%,较上年同期则衰退19.6%,为2009年11月以来首次转为下滑.

"12月营收预期也会低於11月,因为宏达电还是面临同样的问题,也就是苹果跟三星的竞争,"凯基证券分析师柯良蔚称."不过,我不认为会再度下调财测.过去也曾发生过实际数字跟财测差距5%以内的情况."

本地时间11:49,宏达电大跌5.68%,报432台币,触及去年7月初以来最低,自今年年内高点1,238台币迄今已重挫65%.

去年下半年开始营收动辄成长逾100%、外资一度喊出逾1,500台币目标价的宏达电,今年下半年开始出现成长动能趋缓的压力,因旧有机种面临苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)的强力竞争,而在明年2月才会有新机款推出,且市场接受度待考验,亦令投资人担心丢失市占率.

宏达电在11月底无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.而这也意谓着第四季将是宏达电自2010年第一季以来首次出现季度营收较上季衰退.

据此粗估,宏达电12月营收可能进一步下滑至约290亿台币,较上年同期呈现衰退约12%.

宏达电公关处长卢佳琪今日表示目前没有再度调整第四季财测的计划,且不愿对12月营收发表评论.

该公司财务长容觉生亦拒绝评论.他在上周向路透表示,明年2月将发表具竞争力的新产品.[ID:nCT0485689]

目前市场亦关注的苹果指控宏达电侵权的一官司.美国国际贸易委员会(ITC)在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.原订在12月6日公布的最终裁决,已延後至12月14日.(完)