〔台湾央行〕共发行4,087亿台币存单,发行余额减少179亿

中国期市：玉米期货转升，受玉米需求预测上修报告提振
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透台北12月7日电---台湾央行周三表示,今日共发行4,087亿台币存单,相较存单到期金额4,266亿,存单发行余额减少179亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期3,539亿台币,利率为0.87%;91天期468.5亿台币,利率为0.93%;182天期79.5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行504.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,366.35亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为18亿台币,累计超额准备为负377亿台币,加计前期1%的超额准备为600亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。