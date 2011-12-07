〔台湾债市〕主要殖利率震荡收低,龙年补券行情鸣枪起跑

路透台北12月7日电---在缺乏题材刺激下,一向不按牌理出牌的台湾债市,周三受补券需求带动,主要殖利率震荡收低,10年券100/9殖利率更收复了标售後惨遭套牢的失土,为明日即将登场的增额券100/9R开了个好兆头.

各期券中,除了因央行续标一年期定存单令攻势熄火的100/6殖利率小幅收高外,交易人士表示,20与30年券也在实质买盘愿意进场追价带动下,成交量稍有放大.对於央行终究会加入降息列车的预期,使得殖利率曲线缓慢朝向平坦化进行修正.

"基本上是延续上周五的多头气氛,要开始为明年布局."一位外商银行交易员说.

多位交易员指出,明年公债到期量将达3,900亿台币左右,较3,200-3,400亿的平均量多出一截.光是第一季的到期量就有2,300亿,倘若届时的发行量一如今年第一季仅1,850亿,将发生"僧多粥少"的抢券行情.因此有不少机构提早开始为明年展开布局.

另有一政府银行的交易主管认为,今年8月欧洲债务危机问题开始扩大後,每一期公债增额券的得标利率,都比原券还低,这让多头对100/9R的发行前交易走势充满期待,也导致今日100/9的交易量明显扩大.

10年券100/9於9月底标售,当时得标利率为1.288%,高於市场预期的1.24-1.27%.[ID:nCT0477097]

台湾央行将於周五标售1,000亿台币的364天期定期存单.央行也将於本月29日(四)召开全体理监事会议.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.60 0.9910 0.9810-0.9918 18.0

10 100/9 A00109=TWO -0.81 1.2839 1.2750-1.2969 335.0

20 100/7 A00107=TWO -3.00 1.7350 1.7295-1.7385 2.5

30 100/8 A00108=TWO -0.10 1.8690 1.8583-1.8690 10.5

虽然多头攻势升温,不过有交易商指出,由於基本面对做多债市有利,空头纷纷退场,导致空单累积的速度相当缓慢,在多空势力不对等的状态下,反而容易发生多杀多的失控走势.

"大家手中都有货,希望把利率带下去...空单不进来,那是因为利率还不够低."一证券商交易员说.

另一票券商交易员则认为,倘若未来两天100/9殖利率还没弹回1.30%,区间将有机会下移至1.25-1.30%.预料空单将会随着殖利率的缓步下移而逐渐增加.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8690

20 100/7 A00107=TWO 1.7350

10 100/9 A00109=TWO 1.2839

5 100/6 A00106=TWO 0.9910

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)