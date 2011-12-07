〔台湾汇市〕台币兑美元缩量收升5.7分,受欧盟峰会乐观期待带动

路透台北12月7日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值5.7分,受到欧盟峰会将提出解决方案的乐观预期带动,台股随区域走势上扬,韩元等多数亚币亦走强,令台币结束连续三日跌势.

汇银人士并表示,午後国际美元进一步走跌,外商抛汇力道稍强,促台币扩大涨幅,不过,台北与元太外汇经纪公司全日总交易量缩至6.61亿美元,显示银行间交易员态度倾向观望,预估台币明日主要区间将落在30.10-30.25元.

"市场没方向,满多人在放假,台股和外资都没量,"一位本地银行交易人士表示.

周四欧洲央行(ECB)将召开管理委员会会议,会後将公布利率决策,市场预期欧洲央行料降息并提供长期流动性.[ID:nCN1265538]周五欧盟峰会紧接登场,救助基金规模是否扩大成为市场关注焦点.

台湾加权指数.TWII周三收盘上涨1.10%,至7,033点;外资及陆资在台股扩大买超68.08亿台币,已连续八日买超,累计金额为415.74亿台币.[ID:nCT0423486]

另外,多数新兴亚洲货币周三上扬,银行间投机客押注欧债危机将在周五峰会取得进展,但由於市场亦认为欧债问题不会完全解决,因此亚币买需有限.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.168 30.225 30.130-30.225 30.225 4.44 5.14

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.153 30.215 30.140-30.180 30.155 2.17 2.68

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.005/0.020

美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.145/-0.115

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