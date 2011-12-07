〔新兴汇市〕投机客支撑多数亚洲货币上扬,但市场气氛审慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月7日电---多数新兴亚洲货币周三上扬,银行间投机客押注欧债危机将在周五峰会取得进展,但由於市场亦认为欧债问题不会完全解决,因此亚币买需有限.
金融时报引述欧洲高层官员称,欧洲领导人将在峰会上讨论提高欧元区救援基金救助能力.
此一报导及市场乐观气氛,支撑了亚洲股市及欧元日内走势,此前因标准普尔警告可能调降欧元国家评等,令亚股及欧元受挫.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。