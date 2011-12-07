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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 15:55 BJT

〔新兴汇市〕投机客支撑多数亚洲货币上扬,但市场气氛审慎

路透新加坡12月7日电---多数新兴亚洲货币周三上扬,银行间投机客押注欧债危机将在周五峰会取得进展,但由於市场亦认为欧债问题不会完全解决,因此亚币买需有限.

金融时报引述欧洲高层官员称,欧洲领导人将在峰会上讨论提高欧元区救援基金救助能力.

此一报导及市场乐观气氛,支撑了亚洲股市及欧元日内走势,此前因标准普尔警告可能调降欧元国家评等,令亚股及欧元受挫.

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