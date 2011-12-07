〔外汇期权〕短天期欧元/美元波动率持续受事件风险支撑--IFR

IFR伦敦12月7日电---事件风险仍支撑短天期选择权隐含波动率,明日将有欧洲央行会议,周五有欧盟峰会.一周期欧元/美元波动率约在15.0%,一个月期波动率暂时略低於14.0%,但实际波动率下滑暗示,如果事件结果为正面发展,隐含波动率有下行潜力.

风险逆转指标近期稳定走低後,似乎已寻获短期底部--一个月期报2.1%,偏向欧元卖权,两个月期报2.9%,三个月期报3.2%,六个月期报3.7%.

澳元/美元走坚,因澳洲GDP数据强劲,早盘报约1.0300.一个月期价平波动率在亚洲时段创下近期新低15.15%,但较长天期变动不大,一年期波动率仍接近17.0%.

欧元/瑞郎波动率持坚,等待瑞士央行12月15日会议,现汇亦上扬,因市场预期央行调高欧元/瑞郎下限.一个月期价平选择权波动率过去几周在10.0%附近及上方交投.

美元/日圆现汇仍迟滞,实际波动率远低於隐含波动率.一个月期价平选择权波动率终於跌破7月创下的数年低位8.1%,目前在8.0%下方,为2007年10月以来低位,有进一步下跌的可能.(完)