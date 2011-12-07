《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月7日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:仍处守势,且有重探1.3214美元2011年上行趋势线的潜力.我们预计这会挡住当前的下跌走势.这表明欧元兑美元走势仍是修正性质的.

美元/瑞郎:在如此强大阻力面前,一直表现出惊人的韧性.市场上周在超强阻力0.9341/99瑞郎(4月高点和2010-11年下降趋势50%回档位)面前止步,不过这并未引发市场大跌.

英镑/美元:继续在55日均线1.5740美元之下交投.市场处於守势.我们仍不能排除英镑涨至1.5883/88阻力区间的可能,但这种可能性在降低.突破55日均线将增大上述可能涨势的机率.当前我们预计会跌至1.5500关口.(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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