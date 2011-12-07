《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

中国期市：玉米期货转升，受玉米需求预测上修报告提振
路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透伦敦12月7日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:仍处守势,且有重探1.3214美元2011年上行趋势线的潜力.我们预计这会挡住当前的下跌走势.这表明欧元兑美元走势仍是修正性质的.
美元/瑞郎:在如此强大阻力面前,一直表现出惊人的韧性.市场上周在超强阻力0.9341/99瑞郎(4月高点和2010-11年下降趋势50%回档位)面前止步,不过这并未引发市场大跌.
英镑/美元:继续在55日均线1.5740美元之下交投.市场处於守势.我们仍不能排除英镑涨至1.5883/88阻力区间的可能,但这种可能性在降低.突破55日均线将增大上述可能涨势的机率.当前我们预计会跌至1.5500关口.(完)
--编译 田建华;审校 龚芳
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路透北京2月8日 - 中国国家粮油信息中心周三的一篇重要报告指出，中国在2016/17年度的玉米消费量将高于原先预期，因中国政府对原产于美国的进口乾玉米酒糟课征反倾销税后，用于畜牧业饲料的玉米需求将上升。受报告影响，玉米价格上升。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。
路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来扞卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。