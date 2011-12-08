〔专栏节选〕回光返照行情来了？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月8日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

刚从欧洲回来，当地的气氛是我前所未见的悲观和沉重。我行经的几个欧洲大城市，从爱尔兰都柏林到瑞典斯德哥尔摩，都难逃雨神的眷顾；不过，这两个城市的氛围却全然不同。

我碰到的爱尔兰人说，他不知道明天醒来，银行存款的货币计价单位会变成欧元？还是爱尔兰镑？他们认为欧元解体是迟早的事，只是时机未到；或者至少会踢走几个不成材的会员国。瑞典人则对当初没加入欧元区，保留使用自己的货币感到庆幸。此外，瑞典财政部长被《金融时报》评选为全欧最佳财政部长。

有趣的是，当年欧洲各国分别进行全民公投，以决定是否加入欧元区；彼时瑞典才刚脱离九Ｏ年代末期的金融危机，担心银行体质尚不稳定，因而决定不加入欧元区。至於英国不加入的理由正好与瑞典相反，他们以自己的货币为荣；英镑曾是全球商业的金本位货币，英国不加入欧元区，是其昔日贵族情结使然，而不是洞烛机先，预见到今日欧元的千疮百孔。但不论是瑞典或是英国，都因此躲掉了这次的欧债风暴。

然而，不论是爱尔兰人对明天未知的恐惧，还是瑞典人的庆幸偏安，两国的民众都认为，欧元的解体是无可避免的结局。如今，大家都了解，一个成功的货币联盟，财政联盟是关键，因此欧洲领导人想带领欧元区朝向财政联盟前进，但却让民众更为沮丧。尽管这肯定是一个正面的发展方向，但就像美国人讲的「马都跑了才想要关马厩的门」。建置更好的欧洲金融体制，将有助於防止类似危机的再度发生，但无助於解决当前我们所面临的危机。

不过，由欧洲主权债券殖利率下滑的程度显示，事态或许有了转变。即使没有太多乐观的理由，但我所碰到的这些人，可都是手握数以十亿计美元资金的基金经理人，他们对整体大环境的悲观情绪，已大部分反映在市场价格之中。

在每一次的空头市场中，当投资人过度悲观时，不管他们手头有多少现金，根本不敢进场；不仅如此，还倾向於把所有股票清仓。在银行体系的游资过多，以及股市的成交量太小，两相结合，可能会促成股市的飙涨，这麽一涨，就会有很多投资人卖股求现。但当他们看到股市继续涨个不停，以为行情要回升了，又忍不住进场。这就是典型空头市场反弹的特性 ──又急又猛。

我要强调，以上所说的并不是预测股市的走向，只是目前似乎看到不少典型空头反弹的迹象。不过仍要提醒投资人，空头市场反弹的结束，似乎都落在成交量的高峰；此意味着，大多数投资人都买在高点，然後眼睁睁地、痛苦地，再度看着股市一路下滑。

再次强调，这不是预测，只是提出警告而已。(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.