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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 17:25 BJT

《外汇动态》亚洲国家央行的欧元需求或已消退

0910GMT---中国外汇储备继9月及10月下滑之後,11月预料亦再度减少.分散外汇储备经常是支撑欧元的一大力量,但其影响力或许已经降低.

亚洲国家央行需求原被视为欧元/美元近期在1.3250有撑的重要原因.但之後,亚洲国家央行身影消失引人注意.若欧元进一步测试1.3250,可能会发现这个水位缺少亚洲买家介入.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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