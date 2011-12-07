《外汇动态》亚洲国家央行的欧元需求或已消退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0910GMT---中国外汇储备继9月及10月下滑之後,11月预料亦再度减少.分散外汇储备经常是支撑欧元的一大力量,但其影响力或许已经降低.
亚洲国家央行需求原被视为欧元/美元近期在1.3250有撑的重要原因.但之後,亚洲国家央行身影消失引人注意.若欧元进一步测试1.3250,可能会发现这个水位缺少亚洲买家介入.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。