〔专栏节选〕全球股市成绩单,台股弱势透露不寻常讯息--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月8日出版的当期「老谢开讲」专栏)

大选脚步逼近，股市逐渐成为选举新战场，上周六大央行连手救市，中国人民银行也宣布调降存款准备率两码，台股在十二月一日跳空大涨二七四．五七点，金管会主委陈裕璋开心地表示，台股行情绝对不会是一日行情；只可惜台股随後又连续跌了三天，逼得陈主委只好出面表示，看行情不能只看一两天。

还有上周富邦投顾发表二Ｏ一二年投资预测，富邦投顾总经理萧乾祥表示，若民进党执政，台股可能下探五八ＯＯ点；一时之间，市场质疑富邦蔡家倒向马英九阵营，民进党立委黄伟哲也出面警告财团表态不要太过火，让发表年度预测的萧乾祥心情很沉重。

另一个是十一月宣布民调蔡英文可能胜选的里昂证券，在总统大选辩论前又做了一次民调，这回变成马英九领先，里昂的压力也纾解不少。选举脚步渐近，券商看行情，稍不小心就扯上蓝绿的颜色，这个情况在企业界，逐渐摊牌表态的企业人士也越来越多。

**台股弱势 连高价绩优股也不能幸免**

最赤裸裸公开挺马的是鸿海的郭台铭。他在高雄软体园区的动土典礼上公开表示，台湾需要一个熟练的舵手，当然讲的是马英九总统；同时他也语带威胁地表示，若是政局变天，鸿海的投资计画也将跟着修改。

跟进表态的是台达电董事长郑崇华，他认为外在环境变化很大，台湾禁不起再一次政党轮替。只有老谋深算的台积电董事长张忠谋表示，他坚持中立原则。从企业界人士表态的态度来看，在中国投资比率越高的大老板越卖力挺马，形成了一个绑票效应。

股市的涨跌，充满着敏感的效应，若从台股的表现来看，马英九的连任危机仍然没有度过。今年台股的表现在全球股市中只能算是一个弱势市场，二Ｏ一Ｏ年台股以八九七二．五点封关，截至十二月五日的收盘价七Ｏ九八．Ｏ八点，台股今年下跌二Ｏ．八九％，在全球股市属於後段班，台股是相当弱势的市场。

如果放大台股这一年来的表现，加权指数最高来到九二二Ｏ．六九点，最低跌到六七四四．二六点，最大跌点是二四七六．四三点，跌幅达二六．八五％。由於今年的跌势是一种阶梯式的下跌，股价跌下去就弹不回去，散户受伤都很惨重；而且，不管买什麽股票，都有受伤的机会。

像是两兆产业，除了友达、奇美电外，都跌到鸡蛋、水饺股的价格，或者是买了最绩优的高价股，也会像宏达电从一三ＯＯ元跌到四三二元，大立光从一ＯＯ五元跌到四七Ｏ元，硕禾从九Ｏ五元跌到一九九元，宸鸿从九八二元跌到三七Ｏ．五元，都会让散户伤得叫不出来。

马政府执政，最大的成绩单是改善两岸关系。执政党不断告诉台湾人民，两岸ＥＣＦＡ（经济合作架构协议）後，台湾经济起飞，国民党执政三年，超过民进党执政八年，可是用股市来检测，这些说辞很快就穿帮了。例如民进党说，我们把政权交给国民党那一天（二ＯＯ八年五月二十日），台股在九三Ｏ九点，如今足足少了二千多点；民进党也可以说，在阿扁执政的Ｏ七年，台股也曾写下九八五九点的高价。这四年来，国民党自认执政成绩单比民进党好，但始终没有能够超越「阿扁障碍」；当然马团队也可以回应说，我们一上台就遇上全球性的金融海啸，如今又卡在欧债危机中，这是时运不济，并不是我们表现不好。

不过同样经历了金融海啸、欧债洗礼，二Ｏ一一年已剩不到一个月，我们姑且给全球股市打一下成绩。今年台股下跌超过两成，但也有很多市场今年出现涨势，这些逆势不跌的市场，我们给予Ａ级的成绩。拿到Ａ的市场中，最厉害的莫过於中南美洲的委内瑞拉，强人查维兹当政下，委国股市今年从年初飙到年尾，委内瑞拉股市从六五三三七．五五点涨到一一四六五Ｏ．一五点，全年涨幅达七五．四七％，这是全球股市逆势大涨的奇葩。

**实力坚强 美股变成熟市场大黑马**

过去我们看金砖四国的表现，今年金砖四国表现不济，取而代之的是像南非股市，今年小涨二．二二％，南非股市呈现多头排列。而亚洲股市也出现两支奇兵，一是菲律宾股市今年上涨二．一五％；另一是印尼今年也涨了四．五％，这些都是新兴市场。

今年成熟市场最大的黑马是美国股市。二Ｏ一Ｏ年最後一个交易日，道琼指数收在一一五七七．五一点，如今在一二Ｏ九七．九三点，今年上涨四．四九五％。除了道琼指数外，那斯达克一百的指数从去年底的二二一七．八八点涨到二三二六．九五点，上涨四．九一％；那斯达克指数则从二六五二．八二点来到二六五五．七六点。

全世界都看衰美国经济，但是美股表现却出奇强劲，除了道琼、那斯达克一百今年逆势上涨外，美国标准普尔五百指数今年也仅小跌一．Ｏ五％；只有费城半导体指数下跌九．Ｏ五％，跌幅稍重。今年美股上扬，连美元也走强，都告诉大家一个答案，美国经济没有那麽坏，美国仍是全世界资金的避风港，最近美国公布十一月失业率降到八．六％，已是显着改善的成绩单。

美股大涨表现在几个层面，例如那斯达克，那斯达克一百逆势不跌，是因为亚马逊、谷歌、苹果今年表现出类拔萃，美国科技业竞争力所向无敌。另一个层面是美国跨国企业竞争力更上一层楼，像NIKE、沃尔玛、麦当劳、YUM、星巴克股价都创下历史新高，说明了美国跨国企业席卷全球的雄厚竞争力，股市的表现展现了美国竞争力。

与美国形成强烈对比的是欧洲股市，欧债危机困住大家一整年。今年全球最弱势的市场出现在希腊，这个欧猪国家股市从去年底的一四一三．九四点跌到六五四．九三点，跌幅超过五成，与希腊跌幅一样惨重的有阿布达比与杜拜股市。

欧债危机下的欧洲股市以英国表现较佳，全年只小跌五．八九％，但明年英国将举办奥运，英国有债信评等调降压力，考验在二Ｏ一二年。其他如身处欧债风暴核心的德国，今年股市下跌一二．Ｏ六％，法国下跌一六．八二％，瑞士下跌一一．四％；比较严重的是义大利下跌二三．二八％，义大利即将到期的国债偿债高峰期在二Ｏ一二年二至三月，这是明年全球经济的最大不定时炸弹。

比较值得一提的是过去靠着诺基亚，股市曾经大涨到一二六九五点的芬兰股市。自从诺基亚一蹶不振之後，芬兰股市持续走低，今年芬兰股市从七六六一．九点跌到五五七三．二八点，跌幅达二七．二八％，是希腊之外，全欧洲跌幅最重的国家；诺基亚欲振乏力，影响芬兰经济很大。

**金砖蒙尘 又以中国更为惨烈**

二Ｏ一一年全球最大的惊奇应该是金砖四国股市。经过二ＯＯ三年高盛欧尼尔（Jim O'Neill）包装，金砖四国成为全球经济的超级亮点，但二Ｏ一一年，金砖四国光芒逐渐褪色，今年巴西股市下跌一六．四八％，最大跌幅一度达三四．六％；印度股市下跌一七．八六％，与台股成为亚太地区率先破底的市场；而俄罗斯股市今年下跌一Ｏ．八％。