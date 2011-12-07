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货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 17:38 BJT

《外汇动态》交易商审慎看待欧元短线走势

0915GMT---交易员益发审慎看待欧元/美元短线走势,尽管市场存在一些乐观期望,认为周五欧盟峰会可能会提出摆脱欧债危机的策略.

即使提出的计画被视为可行且获得肯定,欧洲政治领袖近期谈话显示,计画上路还要等到明年初之後相当一段时间.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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