〔汽车产业〕重组管理人将向法院请求终止萨博重组

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透阿姆斯特丹12月7日电---瑞典车厂萨博的重组管理人将向法院请求终止自愿重组,这可能导致萨博遭到债权人清盘.
萨博母公司瑞典汽车(Swedish Automobile)SWAN.AS及债权人约有五至六天时间,可向地方法院陈述看法,之後法院将决定是否停止重组.
两家中国投资人--庞大汽贸集团(601258.SS)及浙江青年莲花已同意投资萨博,但这项协议遭遇许多问题,包括来自通用汽车(GM.N)的反对.
"萨博的管理阶层将考量未来动作,并继续与青年洽谈支付薪资及持续自愿重组的所需融资,"瑞典汽车周三声明指出.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。