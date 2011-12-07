〔汽车产业〕重组管理人将向法院请求终止萨博重组

路透阿姆斯特丹12月7日电---瑞典车厂萨博的重组管理人将向法院请求终止自愿重组,这可能导致萨博遭到债权人清盘.

萨博母公司瑞典汽车(Swedish Automobile)SWAN.AS及债权人约有五至六天时间,可向地方法院陈述看法,之後法院将决定是否停止重组.

两家中国投资人--庞大汽贸集团(601258.SS)及浙江青年莲花已同意投资萨博,但这项协议遭遇许多问题,包括来自通用汽车(GM.N)的反对.

"萨博的管理阶层将考量未来动作,并继续与青年洽谈支付薪资及持续自愿重组的所需融资,"瑞典汽车周三声明指出.(完)