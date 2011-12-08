(重发)****美国与加拿大经济指标预测--12月8日-12月15日****

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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路透12月8日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月5日当周--------------------------------
12月8日(四)
1315 加拿大房屋开工(万户) 11月 20.00 20.76
1330 加拿大新屋价格 10月 +0.2% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 39.5 40.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.575
续请失业金人数(万人) 11月26日当周 370 374
1500 美国趸售(批发)库存 10月 +0.3% -0.1%
趸售销售 +0.4% +0.5%
12月9日(五)
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差6 顺差12.5
进口 385.5 384.7
出口 395.0 397.2
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 -0.2% -0.9%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差435 逆差431.1
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 65.5 64.1
现况指数 78.0 77.6
预期指数 57.5 55.4
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 -- 120.9
----------------------------------12月12日当周--------------------------------
12月12日(一)
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,440 赤字984.7
12月13日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -- -2.3%
1330 美国零售销售(较上月) 11月 +0.5% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较上月) +0.5% +0.6%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月10日当周 -- +3.2%
1500 美国企业库存 10月 +0.3% 持平
1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
12月14日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月9日当周 -- --
再融资指数 -- --
1330 美国进口物价 11月 +0.4% -0.6%
出口物价 +0.3% -2.1%
1330 加拿大领先指标 11月 -- +0.2%
1330 加拿大制造业销售(较上月) 10月 -- +2.6%
12月15日(四)
1330 加拿大产能利用率 第三季 -- 78.4%
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 +0.2% -0.3%
(较上年同期) +5.9% +5.9%
核心PPI(较上月) +0.2% 持平
(较上年同期) +2.8% +2.8%
1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,076 赤字1,180.0
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 12月3日当周 -- --
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 2.15 0.61
1400 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流入574
外资购买美国公债(亿美元) -- 845
1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.7%
产能利用率 77.8% 77.8%
1500 美国费城联邦储备银行指数 12月 5.0 3.6
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 11月 -- 0.74(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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