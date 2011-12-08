《台湾报摘》--工商时报12月8日

* 头版头条:

--福建近日发布文件指出,该省"十二五"期间将重点扶持10家销售收入逾百亿元人民币台资企业,产业分布集中在面板、石化、钢铁领域,显示这三大产业将是未来五年福建省产业发展的核心.

* 其他:

--宏基(2353.TW)昨日举办年度内部会议(Kick Off Meeting),历经营运低谷後,特地以"简化为赢"作为会议主题,强调未来将聚焦在具竞争力、获利佳的产品上,明年目标不仅挑战出货量年增一成,且有信心会赚钱.

--奇美电(3481.TW)董事长廖锦祥上周五闪辞,并一并辞去奇美实业在奇美电的法人董事,引来各界猜测,市场传言指向鸿海(2317.TW)将全面掌控奇美电.惟鸿海昨日首度高调澄清,强调只是少数股权的股东,全面接手奇美电的传言与事实不符.

--国际半导体设备材料产业协会(SEMI)公布最新全球半导体资本设备预估报告,今年全球半导体设备市场预估达418亿美元,较去年小幅成长4.7%,但因经济前景不确定性高,明年市场规模将较今年衰退10.8%,约来到372.8亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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