《台湾报摘》--经济日报12月8日

* 头版头条:

--奇美电(3481.TW)、华映(2475.TW)、翰宇彩晶(6116.TW)等台湾面板厂不仅遭韩国公平交易委员会(KFTC)开罚,也遭美国要求支付操纵面板价格和解金,个别厂商负担数百万至数十亿台币的和解金或罚款,市场忧心将使面板厂财务状况雪上加霜.

* 其他:

--行政院经济景气因应策略小组会议决定,积极透过多边、双边谘商降低重要产业关税;由於目前已展开两岸经济协议(ECFA)货品协议协商,将争取未纳入ECFA早收清单项目大陆能尽速对我降税.

--裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰表示,明年台湾车市可望与今年相当,对景气抱持乐观态度.至於中国大陆市场,虽有多人看淡景气,但他认为大陆是一个充满糖果的市场,吃的到吃不到要看个人本事.

--旺宏(2337.TW)受惠大客户任天堂7974.OS掌上型游戏机3DS热卖,周三宣布调高第四季财测,营收可望比预期增加逾3%,毛利率也朝四成靠拢,成为本土电子业当中,第四季逆势突围代表.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.