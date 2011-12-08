〔美国债市〕MBS利差收窄,提前偿付报告影响交投热度

IFR芝加哥12月7日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周三表现不一,中间票息品种收窄,较高及较低票息品种则表现疲弱.成交量在平均水平.

欧洲的不确定性使得投资人在今日MBS市场交投审慎,Tradeweb显示成交量维持在30日移动均值的98%.不过从技术分析而言供/需方面表现颇不错,是今天的好消息.

11月提前偿付报告也影响今日交投活动,是中间票息品种表现较好的主因.

票息3.5%至5.5%的30年期MBS收高5+至14个跳动点;类似票息的15年期MBS上涨10个跳动点至1/8点.票息为4.5%至5.5%的MBS较10年期公债利差收窄1-2个跳动点,票息3.5%及4.0%的利差则持平,票息为6%的品种略走阔.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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