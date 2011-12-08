〔台湾股市〕盘初随亚股走低,宏达电连两日下挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月8日电---台湾股市周四开低0.2%,尾随亚股走势;智能手机制造商--宏达电(2498.TW)发布11月营收减少30%後,股价连续两日挫跌.
加权股价指数.TWII跌14.36点,成为7,018.64点,上日则涨1.1%.
电子类指数.TELI及金融保险类指数.TFNI分别下跌0.49%及0.83%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。