版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 09:18 BJT

〔台湾股市〕盘初随亚股走低,宏达电连两日下挫

路透台北12月8日电---台湾股市周四开低0.2%,尾随亚股走势;智能手机制造商--宏达电(2498.TW)发布11月营收减少30%後,股价连续两日挫跌.

加权股价指数.TWII跌14.36点,成为7,018.64点,上日则涨1.1%.

电子类指数.TELI及金融保险类指数.TFNI分别下跌0.49%及0.83%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐