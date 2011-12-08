《独家新闻》德意志交易所及NYSE考虑分拆部门以平息欧盟对并购案疑虑

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
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路透法兰克福12月7日电---据了解德意志交易所DB1Gne.DE想法的消息人士说,德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团NYX.N可能部分分拆其衍生品部门,然後成立一个第三方竞争者,以此减轻反垄断当局对双方90亿美元并购案的疑虑.
消息人士说,分拆可能让两家交易所有理由主张,他们是在提高衍生品交易的竞争性,而非在市场制造垄断企业.
此想法比他们上月提出的资产出售设想更进一步,但尚未决定是否按这个思路进行下去,这仅仅是数个选项之一.
德意志交易所财务长Gregor Pottmeyer周三说,"就行业和经济方面而言,这宗并购应该不会因反垄断要求而受到阻挠.我们需要这宗交易,但不会不计代价."
纽约-泛欧交易所集团尚未对此做出回应.
德意志交易所将在下周决定接下来采取甚麽步骤,以帮助并购案获得监管部门放行.不过一位熟悉此项交易的人士说,欧盟有疑虑,这意味着本案通过的机率不超过五成.
**衍生品市场疑虑仍是欧盟焦点**
欧盟监管当局周二和两家交易所见面,讨论其竞争对手及客户是否认为他们的提议解决了反垄断问题.
"有关衍生品的疑虑仍是执委会关注的主要焦点,"一位熟悉讨论的人士说.
德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团不会出售欧洲期权与期货交易所(Eurex)或英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE),但承认可能会有更多让步.
"德意志交易所和纽约-泛欧交易所集团还没对欧洲监管当局亮出底牌,"其中一位人士说."他们手中还有王牌."
不过这位人士说,德意志交易所内部亦有保留态度,担心目前的竞争对手可能会争购其新公司,这反而加重压力并危及德意志交易所在衍生品市场的现有地位.
为了满足欧盟在市场竞争的考量,公司开创企业须确保新部门将可独立运作,而且一旦并购案完成就需分拆完毕.
"这是个很有创意的提案.欧盟能否满意尚有待观察,"研究机构Silvia Quandt的分析师Christian Muschick说.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
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