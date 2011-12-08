更正:〔表格〕台湾11月出口较上年同期成长1.3%远逊预期,且为09年10月以来最差

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:内文第二段及表格,11月进口较上期同"衰退"10.4%,非"成长",且"逊於市场"预期的成长2.1%.)
路透台北12月8日电---台湾财政部周四公布,11月出口金额较上年同期成长1.3%,远低於市场预估的7.6%,且为2009年10月以来最差表现,对欧美及中国出口均转为衰退.
11月进口则较上年同期衰退10.4%,逊於市场预期的成长2.1%.11月贸易收支为顺差32亿美元,上月为顺差33.2亿美元.
台湾11月出口至中国(含香港)地区较上年转为衰退2.5%,对美国及欧洲亦均呈下滑,分别衰退3.1%以及21.9%.上月分别为成长8.2%、11.9%以及6.1%.
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2011年
11月 +1.3 -10.4 +32.0
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
2010年
12月 +19.1 +21.4 +16.1
11月 +21.8 +33.8 +4.1
10月 +21.9 +27.9 +29.8
9月 +17.5 +25.0 +17.7
8月 +26.6 +28.0 +22.6
7月 +38.5 +42.7 +21.6
6月 +34.1 +40.4 +14.0
5月 +57.9 +71.4 +32.5
4月 +47.8 +52.6 +25.5
3月 +50.1 +80.3 +15.0
2月 +32.6 +45.8 +8.997
1月 +75.8 +115.5-r +24.9
注: r为修正值. (完)
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--记者 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。