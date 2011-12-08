〔路透调查〕欧盟峰会将是欧元走向关键,未来数月料剧烈波动

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月7日电---周三公布的路透调查显示,欧元在汇市的走向有极大程度将取决於周五的欧盟债务危机峰会,令分析师难以预测未来欧元水位,不明朗的时间甚至长达一年.
对60位汇市策略师及经济分析师的调查显示,三个月及六个月後欧元/美元料较目前水准小幅贬值,由目前的1.34跌至1.30美元左右,一年後则在1.32.
分析师的预估值高低落差极大,显示未来几个月走势可能剧烈波动.
但分析师很确定,欧元走势将取决於周五峰会.
"有两种可能结果.一个是步向欧元区解体的很糟糕的结果.一个是步向欧洲财政联盟的好结果,"野村分析师Geoff Kendrick指出.他的预测值在上个月的调查中取得最高分."因为这个不确定性,预测欧元/美元下跌是合理的判断,"他称.
分析师预测,未来一个月欧元将是波动最剧烈的货币,上个月实际波动率已达12.3%.受访者预测12月情况类似.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
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