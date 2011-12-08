〔台湾债市〕RP利率平稳,券源偏少令利率往区间低档松动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四平稳.投信申购款持续流入,来自银行端的资金供应也较为宽松,交易商议价空间增加,使RP利率略往区间低档松动.
资金调度人士指出,由於市场资金较为充沛,公债附卖回(RS)利率已有下滑的迹象,部份银行甚至表示藉由拆款即可满足资金需求,不需额外承作RS交易,令市场流动券源减少.以昨日为例,2-7天拆款利率区间在0.392-0.75%.
他们表示,除公司债抢手依旧外,交易商承作公债附买回也变得轻松许多.
"钱一直进来,照这速度来看,公债RP没预先框券尾盘也做不太到,"一位证券商交易人士称.
不过,交易商也强调,央行冲销态度仍为影响後市的主要关键,将关注国库券及央行一年期存单发行後的市场状况.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。