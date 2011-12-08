〔台湾债市〕RP利率平稳,券源偏少令利率往区间低档松动

路透台北12月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四平稳.投信申购款持续流入,来自银行端的资金供应也较为宽松,交易商议价空间增加,使RP利率略往区间低档松动.

资金调度人士指出,由於市场资金较为充沛,公债附卖回(RS)利率已有下滑的迹象,部份银行甚至表示藉由拆款即可满足资金需求,不需额外承作RS交易,令市场流动券源减少.以昨日为例,2-7天拆款利率区间在0.392-0.75%.

他们表示,除公司债抢手依旧外,交易商承作公债附买回也变得轻松许多.

"钱一直进来,照这速度来看,公债RP没预先框券尾盘也做不太到,"一位证券商交易人士称.

不过,交易商也强调,央行冲销态度仍为影响後市的主要关键,将关注国库券及央行一年期存单发行後的市场状况.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)