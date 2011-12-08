〔欧洲金融〕欧元集团主席贾克批评德国,不满其自以为是

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林12月7日电---欧元集团主席贾克接受报纸专访时批评德国,不满德国看待其他欧元区国家的态度.专访内容将於周四发表.
他指出,德国的预算赤字比其他欧元区国家还要高.
"我常觉得奇怪,德国竟然觉得好像被一群赤字罪人包围着,"南德日报(Suddeutsche Zeitung)报引述贾克的话说.
"过去三年中,有9-10个国家的公共赤字低於德国."
"所以我很讶异德国人认为他们总是唯一要帮别人付钱的人,"贾克说."事实上并非如此."(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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