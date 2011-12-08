《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小升,股市走疲忧心欧洲事件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月8日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘全线小幅上扬,市场忧心今晚的欧洲央行利率会议(我们预测降息50个基点)及明天的欧盟峰会.
但真正的风险资产卖压已经出现在亚洲股市,新加坡海峡时报指数跌幅居前,最新下跌1.7%.日本、韩国、台湾及香港股市盘中跌幅最深都超过1%,尽管美国股市周三大致持平.
澳洲就业数据疲软,引发一些波动(特别是美元/坡元),但主要冲击局限在澳元/美元.
明天公布的中国CPI数据,也令一些交易商忧心忡忡,但应该比不过欧盟峰会的影响.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。