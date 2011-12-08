《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:小升,股市走疲忧心欧洲事件

IFR悉尼12月8日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘全线小幅上扬,市场忧心今晚的欧洲央行利率会议(我们预测降息50个基点)及明天的欧盟峰会.

但真正的风险资产卖压已经出现在亚洲股市,新加坡海峡时报指数跌幅居前,最新下跌1.7%.日本、韩国、台湾及香港股市盘中跌幅最深都超过1%,尽管美国股市周三大致持平.

澳洲就业数据疲软,引发一些波动(特别是美元/坡元),但主要冲击局限在澳元/美元.

明天公布的中国CPI数据,也令一些交易商忧心忡忡,但应该比不过欧盟峰会的影响.(完)