〔新债招标〕台湾中信金控120亿台币七年期次顺债以1.66%定价--消息

路透台北12月8日电---两位消息人士周四表示,台湾主要金控--中信金控(2891.TW)发行的七年期无担保次顺位公司债,以1.66%利率於市场询价,由於寿险等买盘认购踊跃,即将达到120亿台币的募集上限.

中信金是在11月下旬发布重大讯息表示,将发行七年期以上的无担保公司债,且得视市场状况分次发行.募得价款用以偿还乙种特别股300亿台币到期本金,及强化资本与财务结构.

中信金控在中华信评的评等为"twAA-".(完)

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