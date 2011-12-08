〔新债招标〕台湾中信金控120亿台币七年期次顺债以1.66%定价--消息

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透台北12月8日电---两位消息人士周四表示,台湾主要金控--中信金控(2891.TW)发行的七年期无担保次顺位公司债,以1.66%利率於市场询价,由於寿险等买盘认购踊跃,即将达到120亿台币的募集上限.
中信金是在11月下旬发布重大讯息表示,将发行七年期以上的无担保公司债,且得视市场状况分次发行.募得价款用以偿还乙种特别股300亿台币到期本金,及强化资本与财务结构.
中信金控在中华信评的评等为"twAA-".(完)
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--记者 董永年; 审校 屈桂娟
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