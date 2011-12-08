〔台湾货币市场〕182天期国库券决标贴现率估在0.70-0.78%

路透台北12月8日电---根据路透周四访查六家金融机构,今日午间将标售的182天期国库券加权平均投标利率区间会落於0.70-0.78之间,低於上次同天期的机率相对较高.

受访人士指出,在欧债危机迟未解决下,包括欧洲、中国及澳洲等主要央行正朝宽松货币的方向前进,或让此间银行在竞标这次国库券时,将台湾央行跟进宽松脚步的可能性也反映在下标利率里,只是"机率多寡问题".

不过,不少本地银行表示利率过低没有投标意愿,且韩国央行今日决议维持利率不变,另有外商银认为今日市场投标气氛颇为安静.若投标热度不高,决标利率也不至於偏离上次同天期的利率0.77%太远.

韩国央行周四一如预期连续第六个月维持利率不变,以应对通胀持续和欧元区债务危机扩散风险的共同影响.韩国央行总裁并称,寻求利率正常化的立场没有改变.[KR-CEN-CMN]

财政部委托央行今日标售100-10期182天期国库券发行,金额300亿台币,明日交割.

近二年国库券标售结果大致如下:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

2010年

12月13日 273 300亿 0.700 2.43

11月25日 91 250亿 0.425 4.28

11月10日 182 200亿 0.550 4.97

10月28日 273 300亿 0.637 2.68

10月21日 364 250亿 0.666 3.96

9月28日 182 300亿 0.550 2.90

8月31日 273 250亿 0.450 6.37

8月 3日 273 300亿 0.593 3.80

7月23日 91 350亿 0.358 3.99

4月12日 273 250亿 0.556 7.07

3月31日 182 200亿 0.500 6.73

3月26日 273 250亿 0.685 3.55

2月 6日 182 250亿 0.179 4.49 (完)

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