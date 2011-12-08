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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 11:45 BJT

〔日本股市〕日经指数下跌脱离四周高点,因期货结算前遭获利了结

路透东京12月8日电---日本股市日经指数周四由四周高位下滑,因期货结算之前涌现获利了结卖压,且市场人士在欧洲重要事件登场之前态度转为谨慎.

东京电力(9501.T)大跌,此前一篇报导称,日本政府将向东京电力挹注至少1兆(万亿)日圆,等於暂时国有化.

日本机械订单数据较预期疲软,亦令日股承压.

日经指数.N225下跌1.1%,至8,629.15点,周三曾触及8,700点上方的四周高位.

东证股价指数.TOPX跌0.9%,至742.74点.

期货遭遇获利了结卖压,因12月合约JNIc1周五将结算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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