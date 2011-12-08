〔日本股市〕日经指数下跌脱离四周高点,因期货结算前遭获利了结

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月8日电---日本股市日经指数周四由四周高位下滑,因期货结算之前涌现获利了结卖压,且市场人士在欧洲重要事件登场之前态度转为谨慎.
东京电力(9501.T)大跌,此前一篇报导称,日本政府将向东京电力挹注至少1兆(万亿)日圆,等於暂时国有化.
日本机械订单数据较预期疲软,亦令日股承压.
日经指数.N225下跌1.1%,至8,629.15点,周三曾触及8,700点上方的四周高位.
东证股价指数.TOPX跌0.9%,至742.74点.
期货遭遇获利了结卖压,因12月合约JNIc1周五将结算.(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。