〔台湾财政〕182天期国库券决标贴现率0.77%,落於预估区间高端

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透台北12月8日电---台湾央行周四代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.77%,落於市场预估区间0.70-0.78%的高端,且持平10月底同天期的标售利率.
央行表示,标售结果加权平均利率为0.709%,得标区间为0.580-0.770%.银行业得标比重71.3%、票券业16.65%,保险业为11.98%,证券业为0.07%.
此期国库券投标总额为720.2亿台币,发行金额为300亿,投标倍数为2.40倍,低於上月标售273天期国库券的2.65倍.
该期国库券为足额发行,将在明日交割,到期日为2012年6月8日.
以下为今年以来国库券发行细节:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
12月 8日 182 300 0.770 2.40
11月28日 273 200 0.850 2.65
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68
2010年
12月13日 273 300亿 0.700 2.43
11月25日 91 250亿 0.425 4.28
11月10日 182 200亿 0.550 4.97
10月28日 273 300亿 0.637 2.68
10月21日 364 250亿 0.666 3.96
9月28日 182 300亿 0.550 2.90
8月31日 273 250亿 0.450 6.37
8月 3日 273 300亿 0.593 3.80
7月23日 91 350亿 0.358 3.99
4月12日 273 250亿 0.556 7.07
3月31日 182 200亿 0.500 6.73
3月26日 273 250亿 0.685 3.55
2月 6日 182 250亿 0.179 4.49 (完)
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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
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