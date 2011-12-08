〔新债招标〕台湾中信金控120亿台币七年期次顺债以1.66%定价--消息(更新版)

(新增承销商与公司说法)

路透台北12月8日电---两位消息人士周四表示,台湾主要金控--中信金控(2891.TW)发行的七年期无担保次顺位公司债,以1.66%利率於市场询价,由於寿险等买盘认购踊跃,即将达到120亿台币的募集上限.

证券商承销人士指出,相较於其他金控今年发行次顺位金融债的利率,"1.66%算低,不过现在应该没有一档公司债的利率是不低的."

台湾主要公股银行--土地银行在9月底标售的七年期次顺位金融债以1.64%定价,不过其评等为"twAA-",较中信金次顺位公司债的"twA",还要高上两级.[ID:nCT0479471]

中信金旗下的中信银承销人员则表示,本次公司债的销售状况很好,但是否已快募集完毕,"还不方便说."

中信金是在11月下旬发布重大讯息表示,将发行七年期以上的无担保公司债,且得视市场状况分次发行.募得价款用以偿还乙种特别股300亿台币到期本金,及强化资本与财务结构.(完)

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