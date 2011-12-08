版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 14:20 BJT

〔台股业绩〕联电11月营收较上年同期衰退22.75%,较上月减2.3%

路透台北12月8日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周四公布,11月营收为80.65亿台币,较上年同期衰退22.75%,较上月则下滑2.3%. 联电(UMC.N)先前预估,第四季营收降幅将缩小,且仍将稳住本业获利(operation profit).此外,第四季当季出货料约较上季下降10%,产能利用率64-69%,而第四季营益率约1-3%.[ID:nCT0410820] 联电今日收低0.39%,报12.8台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.71%. 其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2011年11月 80.65 -2.3 -22.75 2011年10月 82.55 +1.0 -22.9 2011年9月 81.76 -0.3 -25.3 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 张雅菁; 审校 林高丽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐