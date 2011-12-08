〔台股业绩〕联电11月营收较上年同期衰退22.75%,较上月减2.3%

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透台北12月8日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周四公布,11月营收为80.65亿台币,较上年同期衰退22.75%,较上月则下滑2.3%. 联电(UMC.N)先前预估,第四季营收降幅将缩小,且仍将稳住本业获利(operation profit).此外,第四季当季出货料约较上季下降10%,产能利用率64-69%,而第四季营益率约1-3%.[ID:nCT0410820] 联电今日收低0.39%,报12.8台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.71%. 其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2011年11月 80.65 -2.3 -22.75 2011年10月 82.55 +1.0 -22.9 2011年9月 81.76 -0.3 -25.3 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 张雅菁; 审校 林高丽
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。