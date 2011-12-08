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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 14:07 BJT

〔日本个股〕东京电力拟筹资390亿美元,或将迈向国有化--共同社

路透东京12月8日电---据共同社周四报导,东京电力(9501.T)考虑在四年内筹资3万亿日圆(390亿美元),其中半数挹注的资本将来自於纳税人资金,这将导致该公司形同国有化.

共同社指出,东京电力将透过贷款取得剩余的1.5万亿日圆,以偿还债券款项及投资厂区的新设备.

每日新闻稍早报导,政府考虑向该公司注资至少1万亿日圆.[ID:nCN1269692](完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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