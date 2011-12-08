〔日本个股〕东京电力拟筹资390亿美元,或将迈向国有化--共同社

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月8日电---据共同社周四报导,东京电力(9501.T)考虑在四年内筹资3万亿日圆(390亿美元),其中半数挹注的资本将来自於纳税人资金,这将导致该公司形同国有化.
共同社指出,东京电力将透过贷款取得剩余的1.5万亿日圆,以偿还债券款项及投资厂区的新设备.
每日新闻稍早报导,政府考虑向该公司注资至少1万亿日圆.[ID:nCN1269692](完)
--编译 龚芳; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。