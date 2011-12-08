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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 13:48 BJT

〔澳洲股市〕收低0.3%,欧元区不确定性及国内就业数据欠佳打击人气

路透12月8日电---澳洲股市周四收低0.3%,因欧元区能否达成协议解决欧债危机仍有不确定性,澳洲就业数据不佳也打击人气.

在德国一名高层官员压低达成协议的期待之际,投资人在周五的欧盟峰会前一直提高警觉.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌11.8点至4,280.7点.指数上日上涨0.7%.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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