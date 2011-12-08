《SAFT专栏》别害怕消灭过量负债＝2

**处境不妙**

由於民间债权人已经达到极限,且正设法偿债,我们现在正处於一种困境,光是向银行提供低廉资金,也无法刺激举债或经济成长.偏偏欧洲要求银行增资的计画又来弄巧成拙,美国很可能也会采取类似的动作.这只会迫使许多银行在同一时间急着卖掉贷款和其它资产,打压市场价格,并让那些无法靠好心央行融资的小老百姓,更难取得融资.

"要脱离债务造成的危机,方法就是勾销那些一开始就不应该提供的债务,"拥有独特见解的澳洲经济学家Steve Keen在与新经济思维研究所对谈时说道.(here)

"你可以用破产的缓慢折磨方式,要不然也可以用债务中止的方式快速进行.基本上金融业要为创造这些债务负起责任--当初根本就不应该提供.如果我们继续支付这些不该产生的债务,我们将面临一段极为漫长的缓慢减债折磨."

Keen赞成采取某种改良版的债务赦免,发钱给每个人,强制那些背债的人拿这笔钱去还债.理论上,这种债务货币化也可以应用於主权债务,不过这不在Keen的计画内.

当然,光是印钞票,绝对无法防止再度形成泡沫,事实上,这可能会引诱民众过度举债,期望靠下次债务赦免解救.

对於这种现象,你就需要对金融体系实施强力控管,防止金融业提供过多杠杆.这或许刚好能够协助控制国家的过度举债,因为金融体系对主权债的盲目信心,就是眼前这场危机的一大主因.

进行一次精心控制的债务赦免,应该会胜过另外两种可能选择:一个是市场造成的举债冻结,伴随着货币危机,另一个则是像日本那样的长年经济停滞惨状.(完)