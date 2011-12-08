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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 14:21 BJT

〔日本股市〕脱离四周高位收跌,投资人在欧洲重要事件前夕获利了结

路透东京12月8日电---日本股市周四下跌,脱离四周高位.投资人在期货合约结算之前获利了结,同时市场气氛在欧洲关键事件之前转趋谨慎.

日经指数.N225下跌0.7%,报8,664.58点,脱离周三触及的四周高点8,700点上方,不过仍站在75日移动均线切入位8,639点上方,这里被视为是一个关键支撑位.

东证股价指数.TOPX下跌0.6%至745.11点.(完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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