〔路透调查〕澳元和新西兰元明年料将守住涨幅,今年表现亮丽

路透悉尼12月8日电---高位运行的澳元未来一年料仍将在平价附近交投,尽管欧洲债务危机恶化,而且预计澳洲央行将继续降息,但澳洲经济依然表现强劲.

路透访问约47名分析师的调查显示,澳元兑美元AUD=D4未来12个月料将交投于0.9900-1.0100美元的狭窄区间.汇价料将在明年第一季跌破平价,之後在11月底前完全收复失地.澳元兑美元现报1.0258美元.

澳元创下1983年自由浮动以来最为强劲的一年,平均汇价达1.0300美元.澳元兑美元在7月高见1.1081美元,之後在10月低见0.9388美元.但是,仅有一位预测者认为,汇价将刷新今年所创的29年纪录高位,至1.12美元.数家机构预计,澳元兑美元或将在2012年某一时刻低见0.8000美元.

本周稍早,澳洲央行下调其现金利率至4.25%,为两个月来第二次降息,指因欧洲债务危机带来风险,而且国内通胀前景变得更好.

但是,4.25%的现金利率水准使得澳洲成为发达国家中利率最高的国家之一,而且使该国拥有进一步降息的空间,如果其需要刺激增长的话,这点与其它许多发达国家不同.

路透访问约41名分析师的报告显示,新西兰元兑美元NZD=D4料将在明年大多数时间内回落至0.76美元,之後在11月小幅回升至0.77美元.新西兰元兑美元现报0.7800美元.

与澳元一样,新西兰元也创下耀眼的一年,兑美元的平均汇价达0.7930美元,更曾在8月跳升至0.8842美元的30年高位.仅有一位预测者认为,新西兰元将升破该水准;而一家机构预计,汇价将在2012年某一时刻低见0.6400美元.(完)