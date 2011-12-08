〔台湾债市〕主要殖利率涨跌互见,年底升息预期降低令短券略偏空

路透台北12月8日电---台湾债市主要殖利率周四涨跌互见.长券端在实质买盘补券需求带动下,殖利率持续走跌,短券则因月底央行升息预期降低,五年券100/6殖利率微幅收高.

夹在中间的10年增额券100/9R,今日开始发行前交易,但因多方自上周五以来已将100/9殖利率向下带了一段,今日表现有些钝化.交易商认为,除非降息时机更为成熟,否则近期中短券的表现将落後於长券.

"短率下不去,做多的空间就不大,但因大家对景气看法一致,(殖利率)上档的支撑会很强."一证券商交易员说.

另一大型银行交易员则指出,今日标售的182天期国库券,得标利率落在预期高档,显示市场对月底央行理监事会议决议降息的预期不高.但也不至於会让债市偏空,因为多数人认为,央行终将会走上降息一途.

央行今日中午标售182天期国库券,其决标贴现率为0.77%,落於市场预估区间0.70-0.78%的高端,且持平10月底同天期的标售利率.[ID:nCT0423810]

台湾央行将於本月29日(四)召开全体理监事会议.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.10 0.9920 0.9850-0.9928 14.5

10 100/9R A00109R=TWO -- 1.2815 1.2753-1.2843 120.0

20 100/7 A00107=TWO -1.88 1.7162 1.7162-1.7235 7.0

30 100/8 A00108=TWO -1.90 1.8500 1.8500-1.8626 3.5

从债市近期表现来看,交易商对央行终将降息的预期,以及实质买盘的补券需求,带动长券端殖利率持续向下修正,整条殖利率曲线缓慢朝平坦化方向迈进.

"20、30年券要等明年才有新券可拿,对急着补券的人来说,追低拿个几支没什麽影响."一银行交易员说.

相较於长券走多,交易商对100/9R的看法则相对保守.一证券商交易员预估,发行前交易期间,殖利率顶多在1.25-1.30%区间游走.而且要慎防追价过度,标售结果却不如预期的可能.

"毕竟殖利率已经跌一段了,对利空反应也会敏感些."她说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8500

20 100/7 A00107=TWO 1.7162

10 100/9 A00109=TWO 1.2780

5 100/6 A00106=TWO 0.9920

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)