〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,欧洲会议召开前交投乏方向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月8日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微幅下跌1.1分.在欧洲央行政策会议及欧盟峰会召开前,市场弥漫观望气氛,台币汇价随实质抛补带动,交投欠缺明显方向.
周四欧洲央行(ECB)将召开利率决策会议,根据路透调查结果,欧洲央行可能降息并提供超长期流动性操作支持银行业.[ID:nCN1265538]交易商对此表示,市场可能早已提前消化降息预期,因此市场更加关注是否将推出新一波宽松政策.
"比起(欧洲央行)降息,宽松政策和买债计画对市场影响更大,"一位外商银行交易人士表示,"不过在欧盟峰会前,预料台币区间还是很窄."欧盟峰会将於本周五举行,市场预期将达成救助协议.
他们预估,台币明日交投先看30.10-30.25元间.
台湾财政部周四公布,11月出口金额较上年同期成长1.3%,远低於市场预估的7.6%,且为2009年10月以来最差表现,对欧美及中国出口均转为衰退.[ID:nCT0423946]汇银人士表示,出口衰退可能造成出口商手边美元部位减少,未来抛汇力道可能减弱.
不过,市场人士也强调,台币汇价受到国际情势变化影响较深,主要仍随国际美元及风险意愿而波动.
台湾加权指数.TWII周四收盘下跌0.71%,至6,982.9点;外资及陆资在台股卖超15.23亿台币,结束连续八日买超,上交易日为买超68.08亿.[ID:nCT0423898]
新兴汇市中,多数亚币周四下跌,投资者回补美元空头仓位,因市场愈发怀疑欧洲领导人本周是否能达成计划缓解欧债危机.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.179 30.168 30.090-30.239 30.170 7.52 4.44
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.158 30.153 30.151-30.205 30.180 2.49 2.17
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.000/0.020 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.145/-0.125 -0.160/-0.130
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。