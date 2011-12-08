〔台湾货币市场〕短率平稳,国库券标售反应保守调度

* 整体宽松,但短钱水位较上日略减

* 182天期国库券得标利率持平上次,下标保守

* 短票利率持续松动

记者 张雅菁

路透台北12月8日电---台湾银行间短期利率周四平稳,整体市况大致宽松,不过短钱水位较上日略减;对於今日国库券标售利率持平上次,主要反应年底前的保守气氛.

市场人士指出,欧债危机的不确性,原先令市场揣测银行下标时,可能参杂台湾央行降息机率的因素.不过,事後诸葛来看,投标倍数降低,反映出新历年及农历年将至,才是银行保守调度的最大考量.而外资保管行在年关前,资金水位不算太松,能供给的短钱相对有限.

至於本周的重头戏--明日央行标售一年期存单(NCD),预期热度会比国库券高,目前预测加权平均得标利率较可能低於上月,或是顶多持平.

"今天真的很乱,所以才会一开始估很宽,後来有些外商也真的没出来标,"一外商银调度人士称."明天的NCD先看比上次低,比上次高的话算是意外."

央行行周四代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.77%,落於市场预估区间0.70-0.78%的高端,且持平10月底同天期的标售利率.[ID:nCT0423810]

明天将标售的1,000亿台币364天期央行存单,上月的加权平均得标利率为0.96%.

本地时间15:16,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.409%,上日在0.398%;区间为0.392-0.730%,上日在0.299-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.74%,上日在0.392-0.75%.

**短票利率持续松动**

短票方面,票券商指出,票量持续不足,加以台股表现不佳,吸引资金流向短票暂泊,使得能供给银行承作的部位相形更为有限.目前落点月内的短票主要承作0.83%,跨月则是0.84%.

不过,亦有票券商表示,近一两天,拆款拆入利率可低见0.70%,藉此补齐资金缺口即可.另一方面,亦有银行指出,部份票券商开出0.82-0.81%的短天期低利率,就看银行承作需要是否强烈到愿意退让.

30天内短票银行间主要成交利率区间在0.83-0.84%,同上日.

今日存单到期金额为1,025.5亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五到期1,316.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後,周三当日超额准备为65亿台币;累计超额准备为负305亿台币,加计前期1%的超额准备为672亿台币.

**公债RP利率持平稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳.投信申购款持续流入,来自银行端的资金供应也较为宽松,交易商议价空间增加,使RP利率略往区间低档松动.

资金调度人士指出,由於市场资金较为充沛,公债附卖回(RS)利率已有下滑的迹象,部份银行甚至表示藉由拆款即可满足资金需求,不需额外承作RS交易,令市场流动券源减少.以昨日为例,2-7天拆款利率区间在0.392-0.75%.

他们表示,除公司债抢手依旧外,交易商承作公债附买回也变得轻松许多.

"钱一直进来,照这速度来看,公债RP没预先框券尾盘也做不太到,"一位证券商交易人士称.

不过,交易商也强调,央行冲销态度仍为影响後市的主要关键,将关注国库券及央行一年期存单发行後的市场状况.