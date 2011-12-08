更正:《即时观点4》台湾11月出口成长率创两年来最差,对欧美中均转衰退

(更正:内文第二段,11月进口较上期同期"衰退"10.4%,非"成长",且"逊於市场"预期的成长2.1%.)

路透台北12月8日电---台湾财政部周四公布,11月出口金额较上年同期成长1.3%,远低於市场预估的7.6%,且为2009年10月以来最差表现,对欧美及中国出口均转为衰退.

11月进口则较上年同期衰退10.4%,逊於市场预期的成长2.1%.11月贸易收支为顺差32亿美元,上月为顺差33.2亿美元.

台湾11月出口至中国(含香港)地区较上年转为衰退2.5%,对美国及欧洲亦均呈下滑,分别衰退3.1%以及21.9%.上月分别为成长8.2%、11.9%以及6.1%.

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**市场评论**

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

我有点意外,不过本来就知道数据会弱,因为一些电子及通讯企业发布的营收不佳.

10月的出口成长满多的,而11月出口量与9月相近,这表示是回到比较正常的水准,即使对中国及美国因为高基期而转为衰退.

我们可能会调降12月出口预估.我们也预期第一季出口不会好,因为欧洲的问题.不过,第二季可能因为回补库存且经济触底,让出口再开始回升.

--宝华综合经济研究院资深策略分析师程裕城

出口数据低於预期.大家本来就有成长放缓的心理准备,因为中国的采购经理人(PMI)指数弱,美国进口也不好.

明年台湾出口表现,可能会介於零成长到衰退11%之间,而这将是2008-2009年全球金融海啸以来首见.欧洲需求因为欧债危机而比预期提早大幅衰退.中国的需求快速复苏的机率也有限.

--日盛证券总经分析师SERENA TSENG:

这数字满吓人的.出口大幅减速原因之一可能是因为智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)的11月营收也是较上月大幅减少30%.美欧总体经济正在放缓.

即使上个月感恩节销售还不错,但已反映在9-10月的出口成长里.12月出口是有可能因为1月农历年的需求而回升.不过到了明年出口又将再度放缓,因为经济转坏.而且今年基期高,明年上半年有可能再次出现负成长.

台湾央行将跟进其他央行降息.我们本来预估第二季降息,但现在我认为可能会在第一季行动.

--穆迪分析驻悉尼总经分析师KATRINA ELL:

最令人担的是出口大幅减速到仅较上年同期成长1.3%,10月时的成长率仍有11.7%.主要由外部驱动的台湾经济,已明显感受到全球需求疲弱的冲击.领先指标--外销订单已暗示出口在短期内不太可能复苏.

--群益金鼎证券分析师徐国安:

由於先前全球主要经济体的采购经理人指数(PMI)都低於50,台湾身为供应链之一,又是岛型经济,自然受到冲击较大.进口衰退明显,则是因为2009年经济大幅成长,厂商过度乐观进口大量设备导致产能过剩,现在因景气急冻必须反手砍订单所致.

虽然出口表现不佳,但明年将不至於出现单季负的经济成长,因为进口衰退幅度更大,导致出口减掉进口的净出口贡献更大.预料进口要到明年第四季才会机会回升.明年GDP料可达4%,因此降息空间不大,可观察贸易对手韩国何时降息,明年第一季或许有机会.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬1.1分,报30.179.

--台股加权股价指数.TWII收低0.71%至6,982.90点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处11月下旬将今年经济成长率由4.56%下修至4.51%.今年海关出口金额预估年增率将达13.26%;进口年增率将达13.41%.

--主计处预测2012年全年经济成长率为4.19%,出口年成长率为5.27%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

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